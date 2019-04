Peu avant sa sortie, Days Gone annonce déjà son premier DLC (mais il est gratuit)

Un open-world apocalyptique

Source : PlayStation Blog

C'est le cas de, qui aura droit à du contenu téléchargeable à partir de juin prochain.La grosse exclusivité de ce premier semestre 2019 du côté de la PS4 arrive ce vendredi 26 avril. C'est Bend Studio qui a eu la lourde tâche de créerpendant environ six ans. Le joueur y incarne Deacon St. John, un biker qui arpentepeuplé par des créatures appelées les « Freakers ». C'est donc un jeu de tir à la troisième personne avec une quête principale de plus de 30 heures qui nous occupera pendant longtemps.Sony a déjà pensé auxavec un premier contenu téléchargeable, qui sera gratuit. Il comprendra lequi rendra l'aventure bien plus périlleuse puisqu'il inclut la désactivation du voyage rapide, une interface avare en information et des ennemis plus robustes.de moto, de horde ou de combat seront aussi de la partie afin de collecter de grosses récompenses.Ce DLC débarquera courant juin. Rappelons quen'est disponible que sur PS4. Vous pouvez vous le procurer sur le PlayStation Store, en magasin ou sur de nombreux sites spécialisés dans la vente en ligne.