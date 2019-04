Sony approche les 100 millions de PS4 vendues dans le monde

La PS4 proche des 100 millions !

La PS5 en ligne de mire

Dans le cadre de l'annonce de ses résultats financiers,confirme avoir expédié pas moins de 96,8 millions, tous modèles confondus.Ainsi, le géant nippon évoque bien ici les consoles « distribuées » et non les consoles « vendues ». Toujours est-il que la PS4 devrait, dans les prochains mois, dépasser le seuil fatidique des cent millions de consoles vendues.Forcément, la PS4 approchant (déjà !) sa fin de carrière, l'année 2018 a été un peu moins faste pour Sony, avecde PS4 écoulées, contre 19 millions l'année précédente. En 2019, le groupe espère pouvoir écouler environ 16 millions de consoles.En ce qui concerne, Sony compte aujourd'hui environ 36,4 millions d'abonnés, soitpar rapport à 2017. Un service qui permet de jouer en ligne bien sûr, mais aussi de profiter des sauvegardes dans le cloud, de diverses remises et de jeux gratuits à télécharger chaque mois.Bien sûr, les joueurs ont d'ores et déjà le regard tourné vers une certaine PlayStation 5 , dont Sony a déjà fourni quelques détails.Selon toute vraisemblance, la machine ne devrait pas arriver sur le marché, proposerait un service de rétrocompatibilité , mais également un support de jeu physique.