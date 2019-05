Microsoft fait gagner deux Xbox One S All Digital en édition Game of Thrones

La Xbox One S All Digital aux couleurs de Game of Thrones

Alors que la saison 8 de Game of Thrones bat son plein, Microsoft officialise un tandem de Xbox One S, aux couleurs de la série signée HBO.C'est la nouvelle version All Digital Edition qui a été choisie ici, et redécorée aux couleurs de la maison Targaryen pour l'une, et à la gloire du Night King pour l'autre.Deux consoles qui ne sont pas à vendre toutefois, puisque, avec un gagnant tiré au sort sur Twitter pour la version Targaryen, et un autre tirage au sort sur Facebook pour la déclinaison Night King.Une manière pour le géant américain de surfer sur la tendance Game of Thrones du moment, tout en faisant un peu de promo pour sa Xbox One S All Digital Edition, tout juste disponible en boutiques , au prix de 229 euros.