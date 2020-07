NieR Reincarnation s'offre un nouveau trailer cryptique et du gameplay

Pour fêter les dix ans de la licence NieR, Square Enix prépare quelques surprises pour sa communauté. En plus de l’arrivée de NieR Automata

sur le Xbox Game Pass (console), l’éditeur prépare une version remasterisée de NieR Replicant, qui sera portée sur PS4, Xbox One et PC via Steam.

En parallèle, Square Enix a fait appel au studio Applibot pour développer NieR Re[in]carnation, un nouvel opus à sa saga, sous forme de spin-off dédié aux appareils mobiles sous Android et iOS. Le RPG free-to-play se dévoile enfin dans un trailer assez cryptique, dans lequel on peut tout de même entrevoir quelques phases de combat.

Selon les images présentées, le joueur disposera d’une équipe de trois personnages, avec deux capacités chacun, et les combats se dérouleront en tour par tour. Le reste de la vidéo est plutôt contemplatif… Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée, et l’éditeur n’a pas

confirmé une version occidentale pour le jeu.