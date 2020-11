League Of Legends: Wild Rift, lancement en Europe dès le 10 décembre

Le studio Riot Games va très bientôt étendre la bêta ouverte de League of Legends: Wild Rift à d'autres pays. En effet, la version définitive du titre n'est toujours pas à l'ordre du jour. Ainsi, le déploiement se fera en Europe (dont la France), au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Russie et en Turquie le 10 décembre prochain. L'Océanie, Taïwan et le Vietnam pourront s'y essayer dès le 7 décembre 2020.