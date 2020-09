Rocket League passe en free-to-play le 23 septembre prochain

À noter que si Rocket League sera téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes, il faudra toutefois disposer d'un abonnement Xbox Live Gold pour y jouer sur la console de Microsoft.

Toutefois, comme l'indique le site officiel Rocket League, « les abonnements PlayStation Plus et Nintendo Switch Online ne seront plus nécessaires pour jouer en ligne sur PS4 et Nintendo Switch ».