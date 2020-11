Fortnite a désormais un chat vidéo intégré

Pour le moment, le chat en question n'est disponible que pour les versions PC, PS4 et PS5 du titre signé Epic Games. Nous ne savons pas encore quand les autres supports accueilleront cette fonctionnalité. Quoi qu'il en soit, les joueurs peuvent désormais se rassembler pour converser et élaborer plus facilement des stratégies dans Fortnite. Un outil communautaire qui impose tout de même des obligations.