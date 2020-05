Coronavirus : Riot organise un stream de 48h pour récolter des fonds

Le développeur de jeux vidéo Riot Games va organiser un streamathon de 48 heures spécial League of Legends dans le but de récolter des fonds destinés à la lutte contre la maladie à Covid-19.

Du 30 mai au 1er juin prochain, et ce à partir d’une heure du matin, heure française, un streamathon de 48 heures organisé par Riot Games débutera. Ce marathon mondial de streams diffusé en direct mettra à l’honneur le jeu phare de l’entreprise, League of Legends, dans le but d'une levée de fonds destinés à soutenir la lutte contre le coronavirus.