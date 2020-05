Et c'est alors que SoundCloud se lança sur Twitch

Tout cela a bien évidemment été mis en place dans le but d'aider les chanteurs et compositeurs qui ont vu leur carrière s'arrêter du jour au lendemain à cause du coronavirus . Dans son communiqué, SoundCloud explique vouloir faire en sorte que sa chaîne Twitch attire les experts de l'industrie comme les fans. Pour cela, le site a déjà détaillé une partie de ses productions ainsi que leur date de diffusion.

La première émission, intitulée Studio Sessions with Soulection, débutera dès le 6 mai à 20h00, heure de Paris. Elle durera approximativement 90 minutes et sera animée par Joe Kay. Des conversations avec des invités et des morceaux inédits rythmeront cette heure et demi. De son côté, Cloud Bar donnera la parole aux créateurs, influenceurs et professionnels de la musique chaque semaine pendant trois heures, à partir du 7 mai.