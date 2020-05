TF1 lance une série de podcasts disponibles sur les principales plateformes de streaming audio

Denis Brogniart (© Capture d'écran TF1)

Nikos Aliagas et Denis Brogniart en guests

Lire aussi :

Podcasts : le confinement rebat les cartes de la publicité audio

Source : Communiqué de presse

Le groupe TF1 a annoncé, cette semaine, le renforcement et l'extension de son offre de podcasts, un marché dont le potentiel est loin d'avoir été pleinement exploité. Le média a ainsi confirmé le lancement de cinq nouveaux formats, qui seront disponibles gratuitement sur l'ensemble des plateformes de streaming audio, parmi lesquelles Spotify Deezer , Apple Podcast ou encore Google Podcast.Ces cinq rendez-vous bimensuels seront déclinés autour de marques historiques et importantes des différents canaux du groupe TF1, le tout au sein de cinq grandes catégories. L'offre est en tout cas proposée en complément de podcasts audio déjà fournis, qui étaient en majorité à la charge de la filiale info du groupe, LCI. Elle permettra, en outre, de renforcer la diffusion et la notoriété de certaines émissions et chaînes du groupe dirigé par Gilles Pélisson.La catégorie « People » sera emmenée par l'animateur Nikos Aliagas avec un rendez-vous d'une quinzaine de minutes, «», durant lequel il racontera la vie de stars. Denis Brogniart, ou Monsieur Koh-Lanta pour les intimes, portera le podcast «» où des voyageurs, scientifiques, photographes ou navigateurs comme Bertrand Piccard, Philippe Croizon, Elisabeth Revol ou Thomas Coville se confieront sur leurs grandes réalisations ou leurs échecs.Le chouchou des jeunes, Camille Combal, présentera un «» d'une dizaine de minutes dans la rubrique Musique tandis que Jacques Pradel et Christophe Bourseiller, auront respectivement en charge des podcasts faits divers et histoire.