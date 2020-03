Face à la crise sanitaire, SoundCloud aide les artistes à être payés sur Twitch

Lire aussi :

Des concerts en « live stream »

Sésame, ouvre toi !

Source : Soundcloud

Une procédure accélérée d'affiliation à Twitch a été mise en place pour les clients des services SoundCloud Pro, SoundCloud Premier et Repost by SoundCloud.L'épidémie fait tomber les annulations de concerts et de tournées en cascade. En conséquence, les revenus des artistes indépendants plongent en chute libre. Confinés chez eux, beaucoup décident malgré tout de se produire en « live stream » pour maintenir le lien avec leur public et, éventuellement, faire entrer quelques devises. Twitch fait partie des plus importants services permettant de diffuser des performances filmées en direct, avec une audience moyenne revendiquée de près d'un million de spectateurs simultanés en 2018. Ses outils de monétisation peuvent transformer ces vues en euros pour les usagers ayant le statut d'affiliés.Le défi pour les artistes est donc d'obtenir ce statut le plus vite possible. Malheureusement, les critères sont stricts : pour être éligible, il faut pouvoir justifier d'un total d'au moins 500 minutes de diffusion au cours des 30 derniers jours, de sept jours unique de diffusion sur la même période, d'une moyenne de trois spectateurs simultanés ou plus sur le même laps de temps et d'afficher 50 followers minimum.Pour aider « ses » artistes à obtenir le précieux sésame plus rapidement, SoundCloud a noué un partenariat avec Twitch. Il suffira aux usagers concernés de créer un compte Twitch, puis de remplir un formulaire pour obtenir le statut d'affilié « en quelques jours », selon une note publiée par SoundCloud sur son site. Le service de streaming se réserve toutefois le droit de ne pas accepter la demande si le profil du demandeur ne respecte pas les « bonnes pratiques ».Au bas de sa note, SoundCloud déroule également un guide pratique à l'attention des néophytes de Twitch. La plateforme leur indique les étapes à suivre pour créer un compte, se mettre en relation avec ses « fans », être payé et faire la promotion de ses spectacles. Celui ou celle que l'initiative intéresse serait bien avisé de ne pas trop tarder cependant : même si aucune date limite n'a été apposé sur le paquet d'emballage de cette promotion, on imagine qu'elle n'aura pas une durée infinie.