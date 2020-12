Activision-Blizzard : des Offres Festives sur l'ensemble du catalogue Battle.net jusqu'au 4 janvier

En attendant d'avoir des nouvelles d'Overwatch 2 à l'occasion de la BlizzConline de février, et en plus des promotions susmentionnées, il est possible à tout un chacun de tester le premier opus gratuitement jusqu'au 4 janvier.

Cette version d'essai permet un accès à tout le contenu du jeu, différents modes et héros inclus. Une occasion idéale pour celles et ceux qui n'ont jamais essayé le MOBA/FPS compétitif à succès de Blizzard de le découvrir (et surtout pour les smurfs de s'amuser à leurs dépends).

Si l'expérience parvient à séduire de nouveaux héros, leur progression durant la version d'essai sera transférée sur la copie achetée.

Pour tous les détails sur les Offres Festives d'Activision-Blizzard, rendez-vous sur votre launcher Battle.net ou sur la source citée ci-dessous.