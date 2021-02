BlizzConline : Blizzard partage le planning complet de l'événement

On dénombre pour cette BlizzConline six canaux différents, ouverts à toutes et tous. On retrouve le canal principal de Blizzard, un autre pour World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch, et enfin un canal « Stratégie ».

Logiquement, le canal appelé Blizzard sera le théâtre des événements et présentations les plus notables. On y retrouve particulièrement mis en avant Diablo et World of Warcraft. Le 19 février, chacun aura droit à une présentation de ce qui est attendu pour la suite respectivement d'une quarantaine et d'une trentaine de minutes. Nous devrions donc nous attendre à voir l'avancée du développement sur Diablo IV (voire sur Diablo Immortal), ainsi que le prochain contenu injecté sur World of Warcraft: Shadowlands. Sur leurs canaux respectifs, d'autres présentations s'attarderont encore plus sur ce qui nous attend pour l'avenir de ces deux franchises.

Dans la nuit du 20 au 21 février, le canal Blizzard accueillera la talentueuse équipe de doubleurs américains de Critical Role, des habitués de l'univers Blizzard. Ceux-ci tiendront une campagne de jeu de rôle spécialement dédiée à Diablo, masterisée par l'excellent Matthew Mercer (voix de McCree dans Overwatch, entre tant d'autres).