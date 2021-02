Avant sa conférence annuelle, Blizzard confirme qu'Overwatch 2 et Diablo IV ne sortiront pas cette année

Annoncé et présenté en grande pompe lors de la BlizzCon de 2019, Overwatch 2 s'est fait depuis des plus discrets. De nouvelles informations devaient être communiquées à son sujet lors de l'édition 2020 de la conférence annuelle de Blizzard. COVID-19 oblige, le géant américain a dû revoir ses plans et décaler l'événement de novembre 2020 à février 2021, sous un nouveau format.

Seulement voilà, Overwatch premier du nom végète pendant ce temps, avec un ajout de contenu réduit au compte-gouttes. Les fans de ce hero-shooter compétitif qui avait cartonné en son temps attendaient donc avec impatience la BlizzConline pour espérer voir leur jeu de prédilection reprendre des couleurs.

Malheureusement, lors de l'appel aux investisseurs tenu hier, le directeur financier de Blizzard, Dennis Durkin, a confirmé que 2021 sera une année de transition pour le studio, et Overwatch 2 n'est pas attendu avant 2022. Un véritable coup dur, qui pourrait bien finir de convaincre les plus déterminés qu'il est temps d'abandonner définitivement Overwatch, au moins pour cette année.