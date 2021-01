Tout fraîchement absorbé par Blizzard, Vicarious travaillerait sur le remake de Diablo II

Attendu de longue date et prévu après la sortie de Warcraft 3 Reforged, le remake de Diablo II a connu un parcours des plus chaotiques. L'équipe en charge du très controversé remake du jeu de stratégie culte de Blizzard, du trop tardif mais pourtant intéressant MOBA Heroes of the Storm et de StarCraft II devait d'ailleurs s'en charger.

Au vu des résultats pour le moins décevants des deux premiers projets, le remake de Diablo II est donc passé entre les mains de l'équipe en charge de Diablo IV. Un choix peu avisé, la suite de la franchise demandant énormément d'investissement en temps et en ressources pour cette équipe.

Finalement, le remake de Diablo II aurait été confié à un groupe de Vicarious Visions en 2020. Entre-temps, le studio a notamment réalisé un excellent travail sur le remake de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 et Crash Bandicoot 4: It's About Time. La semaine dernière, nous apprenions que le studio avait été pleinement absorbé par Blizzard. Tout ceci expliquerait donc en partie la raison de cette manœuvre, Vicarious Visions pouvant réitérer l'exploit avec le remake de Diablo II.