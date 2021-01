Blizzard Entertainment absorbe Vicarious Visions (Skylanders, Crash Bandicoot...)

Nous voici donc face à une grosse restructuration en interne du côté de l'éditeur à l'origine de licences mythiques telles que Call of Duty et Diablo. Dans un communiqué, nous apprenons la disparition de Vicarious Visions, un studio auquel nous devons la franchise Skylanders ainsi que les remasterisations Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy et Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Blizzard Entertainment s'apprête à totalement absorber la structure.