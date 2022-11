Qatar 2022 : une Coupe du monde très regardée (illégalement) sur les réseaux

En effet, si les sites de streaming débordant de publicités existent toujours, il est désormais possible de profiter des retransmissions sportives directement depuis… Twitter. Certains comptes se chargent en effet de diffuser (illégalement) les grands évènements sportifs, de même que la plateforme Telegram ou encore TikTok.

Pour les spectateurs, c'est l'occasion de profiter d'une gratuité totale, mais cela constitue bien sûr un sérieux manque à gagner pour les diffuseurs officiels. Certaines diffusions en direct réunissent ainsi des milliers de spectateurs sur les réseaux sociaux. Et généralement, lorsqu'un canal de diffusion est fermé, un autre ouvre dans la foulée.

Selon l'ARCOM, plus de 25 % des spectateurs regardant le sport de manière illégale passent par les réseaux sociaux. L'organisme indique également que « le piratage des contenus sportifs s'est renforcé ces dernières années, et les consommateurs illicites de retransmissions sportives visionnent essentiellement en live streaming, mais également via les boîtiers IPTV ».