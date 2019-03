Brave : le système de publicité "à la demande" commence la distribution de récompenses

Un système publicitaire novateur

La phase deux introduit les récompenses destinées aux utilisateurs

Cette deuxième phase permettra aux utilisateurs dede commencer à recevoir des jetons (BAT) pour récompenser leur attention et introduira également un système de rapport de campagne « anonyme mais responsable » pour les annonceurs.Lors de la première phase du projet Brave Ads Developer Channel Preview, le navigateur open source a offert l'occasion aux marques, spécialistes de marketing, ainsi qu'aux développeurs et à la communauté, dede son système de publicité Brave Ads via son canal de développement.À la suite de cette expérience, Brave s'est félicité de lade cette phase expérimentale. Les annonceurs de son programme d'accès anticipé - dont font notamment partie Uphold, Fluidity, BuySellAds, TAP Network et AirSwap - ont en effet permis de solliciter et tester son modèle de publicité en ligne et de partage de revenus.Le vendredi 8 mars, la société a annoncé le passage à la deuxième phase du programme Brave Ads qui introduira la distribution de récompenses sous forme de jetons Basic Attention Tokens (BAT) aux utilisateurs visionnant des annonces via son système de publicité. Lors de la première phase, les utilisateurs de Brave pouvaient uniquement distribuer des jetons aux créateurs de contenus qu'ils apprécient grâce à une dotation de 30 BAT qu'ils recevaient automatiquement à chaque début de mois.Le système va désormais évoluer afin dede transformer cette récompense (obtenue après avoir visionné des annonces) en BitCoin ou en dollars, et ainsi être en mesure d'utiliser cette dotation comme bon leur semble. Bien que le passage en phase deux soit effectif, cette fonctionnalité n'asous Brave, mais cela ne saurait tarder.Dans son communiqué de presse , la société a déclaré : «».En attendant, et bien que la valeur du BAT ait reculé en 2018 avec l'effondrement des cours des cryptomonnaies, il jouit actuellement d'une capitalisation boursière de 245 millions de dollars, soit une hausse de plus de 90 % sur les 40 derniers jours !