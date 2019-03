Brave partenaire de TAP pour récompenser les utilisateurs qui décident de voir de la pub

Un système de bons d'achat proposés par des milliers de marques



Des annonces pertinentes qui respectent la confidentialité de l'utilisateur



Le navigateurpropose un fonctionnement inédit de ses compétiteurs. Le logiciel, respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, bloque les dispositifs deet les publicités pour améliorer la navigation sur les différents sites web et n'affiche que des annonces pertinentes aux utilisateurs qui le désirent. Ces derniers sont même rémunérés sous forme deAfin d'encourager ses 5,2 millions d'internautes à activer l'affichage de ses, Brave va les récompenser en leur permettant d'utiliser lesobtenus et de les échanger contre despromotionnelles. Pas moins de 250 000 marques seront concernées dont Amazon, Nike, Uber ou encore Starbucks pour les plus connues.Brave a noué un partenariat avec TAP Network, une plateforme publicitaire qui fera le lien entre les annonceurs et les utilisateurs du. Pour son PDG et fondateur Brendan Eich, cette fonctionnalité va permettre d'améliorer les relations commerciales entre les marques et leurs clients, sans pour autant submerger les pages web de publicités.Il insiste également dans un communiqué sur l'aspect éthique de cette démarche : «Ce système sera disponible à partir du printemps prochain pour les versions Windows, macOS, Linus et Android (iOS sera pris en charge ultérieurement).