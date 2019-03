Brave annonce consommer de 33 à 66 % moins de mémoire que Google Chrome

Brave : toujours plus haut

Une réduction notable surtout sur les sites chargés en annonces

Toujours avec l'objectif de démontrer les multiples raisons d'adopter le navigateur basé sur Chromium, les équipes de recherche en performance decontinuent leur série de publications visant à évaluer les performances du navigateur. Les derniers tests en date comparent Brave à Chrome afin de déterminer leur consommation de mémoire. Les résultats sont bluffants puisque, avec ou sans bloqueur de publicités (AdBlock Plus et uBlock Origin), Chrome se révèle êtreque Brave en mémoire alors que les tests ont été réalisés avec les mêmes paramètres et matériels.Les ressources en mémoire sont précieuses, surtout pour une utilisation sur. Bien que la version standard de Google Chrome ne nécessite que 200 Mo de mémoire, ses paramètres par défaut pour accéder aux sites web ne lui permettent pas de réduire significativement sa consommation. Ben Livshits, chercheur en performance pour Brave, annonce justement dans un entretien avec CNET que la grande partie des économies de mémoires «».Pour Microsoft Edge, Firefox, Chrome ou encore Opera et Vivaldi, laest une priorité, surtout face à la flambée de sites web utilisant de plus en plus JavaScript. Brave vient de prendreavec la publication de ses tests.Néanmoins, il faut savoir que les équipes de recherche en performance de Brave ont uniquement réalisé ses tests sur des sites surchargés en annonces et autres pisteurs. Ainsi, Ben Livshits a tenu à préciser : «».