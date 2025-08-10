The Browser Company, créateur du navigateur Arc, a donc lancé Dia Pro, une formule à 20$ mensuels. La formule à 20$ mensuels garantit un accès illimité aux fonctionnalités qui constituent l'essence même de l'expérience Dia, comme le dialogue avec l'IA pour synthétiser ou interroger le contenu de ses onglets. Pour les non-abonnés, ces outils ne disparaissent pas mais leur usage sera drastiquement limité à « quelques fois par semaine », une concession confirmée par le PDG Josh Miller, qui transforme de fait la version gratuite en une simple version de démonstration.

Cette stratégie de monétisation directe est une question de survie pour la startup, qui, malgré une levée de fonds impressionnante de 128 millions de dollars, doit désormais prouver sa viabilité économique. Chaque requête envoyée à un modèle d'IA hébergé dans le cloud engendre des coûts opérationnels bien réels. Faire de Dia Pro sa première source de revenus est un signal fort envoyé aux investisseurs et à la concurrence : l'ère de la gratuité financée par l'espoir de revenus futurs est peut-être révolue pour les nouveaux entrants.

La démarche de Dia est donc loin d'être un acte isolé, mais bien le symptôme d'un changement de paradigme. Comme nous l'avions pressenti lors des premières annonces sur les navigateurs dits agentiques, capables d'agir de manière autonome pour l'utilisateur, le coût de cette technologie force l'ensemble des acteurs à repenser leur modèle. Dia est simplement le premier à avoir le courage, ou la nécessité, de franchir le pas de manière aussi frontale, établissant un précédent que beaucoup s'apprêteront à suivre.