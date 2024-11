Bien évidemment, on vous voit venir. Quelle est l’intérêt d’une telle fonctionnalité alors que Brave embarque déjà un outil de suppression des données classique ? La réponse tient en deux mots : simplicité et spécificité. Car non seulement Shred est accessible directement depuis la barre de navigation, en appuyant de manière prolongée sur l’icône des onglets, mais en plus elle se concentre sur les données du site affiché à l’écran.