Ente.io, l'alternative privée à Google Photos, annonce plusieurs améliorations

Ente.io profite aussi de sa dernière version pour introduire des options d'importation et d'exportation des fichiers plus fluides et plus ergonomiques. Importer ses contenus depuis Google Takeout est désormais beaucoup plus simple et rapide, tandis que les erreurs liées à l'exportation de médias seront plus faciles à corriger. Objectif : permettre à chacune et chacun de conserver une copie locale, non compromise, de ses photos et vidéos stockées sur Ente.io.