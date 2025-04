Protéger ses données personnelles n'est pas un sujet nouveau, mais force est de constater qu'en 2025 encore, beaucoup de personnes préfèrent encore faire passer cet enjeu au second plan. L'attractivité des prix, voire la gratuité d'un service, doit toujours vous amener à vous questionner lorsqu'il s'agit de confier des données relatives à votre identification, voire les documents que vous souhaitez faire héberger lorsqu'il s'agit d'un service de stockage cloud.

Comme d'autres services en ligne tels que les réseaux virtuels privés, le stockage en ligne n'échappe pas à une règle simple. Dans la grande majorité des cas, une offre d'abonnement sans frais implique d'autres considérations permettant à la structure de se financer.

Il peut s'agir d'autres abonnements premiums payants, mais aussi de faiblesses relatives à la confidentialité de vos données. Et pour cause, pour obtenir des fonds supplémentaires, certaines structures n'hésitent pas à analyser vos comportements en ligne lorsque vous êtes connecté à leur service, collecter, et même revendre vos données.

En conséquence, en 2025, faites le choix d'un service de stockage en ligne dont le siège se trouve sur le sol européen. Et affinez, dans la mesure du possible, ce choix vers une entreprise dépendant d'une juridiction extérieure aux grandes alliances de surveillance organisées à l'échelle planétaire.

Il est désormais aisé de renseigner sur les réseaux de partage de données entre Etats que sont, à trois degrés divers, les 5 Eyes, les 9 Eyes et les 14 Eyes. Une coopération étroite entre ces pays, dont la France pour les 9 Eyes, permet un échange d'informations en ligne, avec des données telles que les échanges par mail, les appels téléphones, les recherches sur Internet ou encore les mouvements financiers.

Les services de stockage en ligne n'y échappent pas non plus lorsque leur siège est situé dans l'un de ces pays, y compris sur le continent européen comme l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie ou encore la Suède. Pour un respect optimisé de votre vie privée et éviter que la législation nationale, voire européenne, ne soit contournée, choisir une entreprise ayant son siège en Suisse est une excellente idée.