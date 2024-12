La fraude numérique est partout ou presque, et sans grande surprise, elle s'immisce même dans le secteur des stages de récupération de points. Des plateformes web malveillantes appliquent des techniques bien rodées : faux stages inventés de toutes pièces, utilisation frauduleuse des symboles officiels comme la Marianne, et surtout encaissement des paiements sans prestation réelle. Une situation qui a poussé la DGCCRF à agir, ces dernières semaines, après avoir reçu de nombreux signalements de consommateurs floués par des reports et annulations injustifiés de stages déjà payés.