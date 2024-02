Des escrocs utilisent Google, à Lyon et à Paris, pour mener une arnaque au faux taxi, devenue un vrai fléau

Pour le moment, et malgré les plaintes, rien ne change, notamment parce que les sites sont hébergés à l'étranger, et que les organisations derrière ces arnaques sont très bien hiérarchisées. Leurs dirigeants discutent via Telegram, et ils sont difficiles à localiser. Néanmoins, la riposte s'organise, et la Répression des fraudes, la DGCCRF, a été prévenue.