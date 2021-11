BlaBlaCar : attention à vos réservations, une vague de phishing sévit sur la plateforme

Mais, à l'image des captures d'écrans proposées par des utilisateurs de Twitter tels que @Ungrandcafe, c'est ensuite via la messagerie instantanée WhatsApp que le pirate recontacte celles et ceux qui avaient initialement choisi son trajet en invoquant divers problèmes, par exemple l'achat d'un nouveau téléphone et le non téléchargeant de l'application BlaBlaCar, pour expliquer la suppression. Et, consécutivement à ce message, proposer un lien vers un nouveau trajet pour satisfaire la personne ayant initialement réservé.

En réalité, ce lien ne mène pas vers le site officiel de BlaBlaCar et, lorsque vous procédez au paiement sur ce site Web frauduleux, vos données (notamment bancaires) sont ainsi exposées et piratées.