Coca-Cola, McDonald's, Emirates... Un énorme réseau de 42 000 faux sites découvert

Cyjax, l'agence en question, explique dans son article sur le sujet qu'au moins 42 000 sites, a priori originaires de Chine, surfent sur la notoriété de marques établies pour générer du trafic. Le groupe qui opère cette gigantesque opération de phishing, nommé Fangxiao, est de plus très agile et réactif, et jusqu'à 300 sites sont créés ou voient leur nom de domaine changer chaque jour pour éviter d'être bloqués.