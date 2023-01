Zones à faibles émissions : les arnaques à la vignette Crit'Air explosent

À ce jour, 11 agglomérations ont instauré des zones à faibles émissions, selon les données transmises par le gouvernement : après Paris, Grenoble et Lyon, Rouen et Reims ont suivi le mouvement en 2021, rejointes par Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier et Saint-Étienne l'an dernier, et enfin Strasbourg depuis le 1er janvier 2023.