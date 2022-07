Vignette Crit'Air : les sites frauduleux se multiplient, à l'assaut des touristes

De faux sites copient le site officiel du gouvernement français, dans le but de vendre les fameuses vignettes à un prix exorbitant. Alors que le site officiel est disponible en anglais et en allemand, les arnaqueurs profitent de la confusion linguistique pour proposer des sites alternatifs sur lesquels les informations demandées sont minimes, le formulaire est plus court et le prix de la vignette est… beaucoup plus élevé.

L'un de ces sites reprend les codes et les couleurs de la page du gouvernement. La procédure de demande de vignette est simplifiée, ce qui fait donc moins d'informations à remplir. Au bout du compte, des clients ont payé jusqu'à 59,99 euros pour une vignette imaginaire qui n'est jamais arrivée et qui aurait dû coûter moins de cinq euros. Sans cette vignette et sans la bonne catégorie de classement, les automobilistes sont passibles d'une amende de 68 euros, qui peut aller jusqu'à 450 euros.