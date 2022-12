Fuite de données chez Adecco : ce qu'il faut savoir

Cette seconde intrusion devrait entraîner des conséquences moins désagréables que la première, puisque les coordonnées bancaires des victimes n'ont pas pu être collectées, cette fois.

Pour autant le nombre de victimes potentielles est assez élevé. Adecco compte environ 9 000 salariés et, « en fonction des contrats de nos entreprises clientes, entre 100 000 et 150 000 personnes collaborateurs intérimaires par semaine ».

Afin de répondre aux interrogations des personnes inquiètes, Adecco a mis en place une ligne dédiée. L'entreprise conseille aussi à ceux ayant reçu l'e-mail d'informer de ce hack leur établissement bancaire et leur caisse d'assurance maladie. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a par ailleurs été alertée. De plus, une plainte a été déposée, et le dossier, transmis à la police judiciaire.