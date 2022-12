Twitter : un hacker prétend détenir les données de 400 millions d'utilisateurs

Pas une journée sans que l'on entende parler de Twitter. Mais pour une fois, cela n'a rien à voir avec l'année mouvementée qui vient de s'écouler et encore moins de la relation tumultueuse entre le milliardaire et le réseau social. Ici, il est plutôt question de piratage. Et pas n'importe lequel !

En effet, un pirate vient de poster sur le forum de hacker Breaching une annonce où il affirme posséder les données de plus de 400 millions d'utilisateurs de Twitter, comprenant adresses mail et numéros de téléphone, acquis l'an dernier en utilisant une vulnérabilité (depuis corrigée) en janvier 2022. Une vulnérabilité par ailleurs déjà associée à la fuite des données de 5,4 millions d'utilisateurs.

Dans son message, le pirate, dénommé Ryushi, propose à Elon Musk et Twitter de racheter l'ensemble des données pour 200 000 dollars, afin qu'elles soient ensuite supprimées. « Votre meilleure option pour éviter de payer 276 millions de dollars d'amendes pour violation du RGPD comme l'a fait Facebook (en raison de 533 millions d'utilisateurs piratés) est d'acheter ces données en exclusivité » a-t-il fourni comme argument de vente.