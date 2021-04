Piratage : les données de 500 millions d'utilisateurs de LinkedIn hackées et mises en vente en ligne

Alors, quels risques peuvent courir les utilisateurs ? Étant donné qu'aucune donnée « critique » (comme les coordonnées bancaires) n'a été divulguée, les risques restent limités, mais comme pour la fuite géante de données Facebook, on peut tout à fait parier que des campagnes de spam et de phishing seront lancées par des individus malveillants bien décidés à profiter de la situation. En attendant, et même en ignorant le nombre de Français touchés par la fuite (le réseau social comptant plus de 20 millions de membres dans l'Hexagone), on ne peut que vous inviter à la prudence et à vérifier si votre mail n'est pas concerné par la fuite, à l'aide d'une petite visite sur le site Have I Been Pwned , qui regroupe les principales violations de données mondiales.