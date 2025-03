Gaby22200

Et combien de mairies, hopitaux, écoles, n’ont pas les moyens de lutter contre une cyberattaque ?

De nombreux services du quotidien nécessitent un accès à des services en ligne qui ne sont malheureusement pas suffisamment protégés car ils n’en n’ont pas les moyens financiers et ni les compétences humaines au sein de leur équipes.

J’ai peur que la situation ne fasse qu’empirer tant que l’état ne donnera pas les moyens, a minimum aux services publiques, de se protéger et de réagir en cas d’attaque.