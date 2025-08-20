Dans les coulisses, le ballet des prétendants pour le rachat des activités américaines de TikTok s'accélère alors que la date butoir du 17 septembre se profile. Le géant de la tech Oracle, déjà partenaire d'hébergement pour les données américaines, reste le favori de ce dossier complexe. Proche de l'administration Trump, le groupe de Larry Ellison pourrait prendre la tête d'une offre consortium, bien que certains partenaires comme Blackstone aient récemment jeté l'éponge.

La solution envisagée est un véritable casse-tête technique et logistique. Il s'agirait de créer une version exclusivement américaine de l'application, hébergée sur des serveurs opérés par Oracle aux États-Unis. Ce projet, dont nous parlions déjà précédemment, imposerait une migration forcée des 170 millions de comptes américains vers cette nouvelle infrastructure d'ici mars 2026, date à laquelle l'application actuelle deviendrait obsolète.

Toutefois, le dernier mot reviendra à Pékin. ByteDance, la maison mère, conserverait une part minoritaire dans la nouvelle structure, mais le gouvernement chinois doit valider cette cession partielle de son fleuron technologique. Si Donald Trump se montre publiquement confiant sur une issue favorable, les tensions géopolitiques persistantes entre les deux superpuissances pourraient faire capoter l'accord à tout moment, entraînant une interdiction pure et simple de TikTok sur le sol américain.