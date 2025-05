Au-delà des simples aspects commerciaux et technologiques, le dossier TikTok est indéniablement devenu un pion majeur sur l'échiquier géopolitique et économique des relations entre Washington et Pékin. L'issue finale dépendra autant des tractations diplomatiques et commerciales en coulisses entre les deux capitales que de la capacité des différentes parties prenantes à trouver un montage financier et opérationnel qui soit acceptable pour tous. Les semaines à venir, à l'approche de l'échéance du 19 juin, seront sans aucun doute décisives pour déterminer si l'application phénomène pourra, ou non, continuer à prospérer sur son plus grand marché occidental.