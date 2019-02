Les gouvernements exigent de plus en plus d’informations sur les utilisateurs de Reddit

chrisdorney / Shutterstock.com

Reddit contraint à communiquer des informations à la justice

Le site a refusé une demande, prétextant un manque d'éléments juridiques

Source : Engadget

Toutes les entreprises américaines doivent livrer des informations sur leurs utilisateurs si ces derniers sont soumis à une enquête judiciaire. Reddit ne fait pas exception, et le site communautaire a partagé avec ses abonnés son rapport sur la transparence incluant le nombre de demandes reçues.En 2018, Reddit à reçu pas moins de 752 requêtes de la part de différents juges ou des services gouvernementaux. Ce chiffre représente plus du double de demandes par rapport à l'année précédente (310 en 2017) et 13 fois plus qu'en 2014. L'entreprise a répondu favorablement dans 77 % des cas. Reddit indique que le chiffre montre à 90 % dans le cas de l'envoi d'une assignation à comparaître ou d'un mandat de perquisition.Pour Steve Huffman, PDG de Reddit, les raisons de cette augmentation des demandes émanant du gouvernement se justifient facilement. La plate-forme compte aujourd'hui plus d'abonnés qu'auparavant et la popularité du site étant plus importante qu'il y a quelques années, la justice est plus prompte à adresser des demandes d'informations.Reddit a également communiqué sur les demandes de retrait de contenus liées à une violation des droits d'auteurs. En 2018, la plateforme en a reçu 9 543, et a supprimé 24 234 éléments postés. C'est là encore trois fois plus qu'en 2017.Mais le site n'a pas accédé à une demande du gouvernement, qui exigeait le retrait d'une image qui, selon les éléments communiqués, violait une loi fédérale, ainsi que le message qui lui était associé. Steve Huffman indique que le gouvernement n'a pas communiqué suffisamment de preuves démontrant l'illégalité de cette publication. Le PDG n'a cependant pas souhaité s'étendre sur la nature de cette photo, toujours en ligne aujourd'hui.