Cette mise à jour s’accompagne d’un rangement global des options dans une nouvelle section nommée « Personnalisez votre profil ». Elle rassemble le réglage de visibilité des contenus, l’option NSFW (pour gérer l’affichage des contenus non adaptés au travail) et la possibilité d’afficher ou non le nombre d’abonnés. Tout est regroupé au même endroit pour simplifier l’accès.

Autre changement visible : le résumé d’activité a été revu. Il affiche désormais de manière synthétique le Karma, la date de création du compte, les contributions totales et les communautés les plus actives. Ce résumé s’aligne automatiquement sur les règles définies dans « Contenu et activité ». Autrement dit, les communautés masquées dans le profil n’y apparaîtront pas.