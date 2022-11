Orientations sexuelles, politiques et religieuses, c'en est fini sur Facebook

La modernisation passe aussi par la protection de la vie privée. La suppression de quelques lignes sur les profils aura un impact plus important sur celle-ci que sur l'ergonomie. En effet, avec la multiplication des fuites de données, les internautes sont de plus en plus exposés à des utilisations malveillantes de leurs informations, et un nombre croissant d'entre eux semble s'en inquiéter sérieusement. Demander moins d'informations, même si elles sont facultatives, serait un moyen pour Facebook de se montrer moins intrusif et de regagner la confiance des utilisateurs.