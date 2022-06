(Re)devenir anonyme sur Internet, la nouvelle tendance des années 2020 ?

Sentant le vent tourner, plusieurs entreprises se sont engouffrées dans la brèche et proposent des alternatives aux GAFAM, respectueuses de la vie privée et sécurisées, sans trop rogner sur la facilité d’utilisation et les fonctionnalités. On peut par exemple citer Proton, qui s’est récemment fait une beauté, et qui se vante d’être une alternative crédible au géant de Mountain View. Il n’est plus si rare aujourd’hui de voir des personnes certes très connectées, mais pas forcément techniques, troquer leur adresse Gmail pour une adresse Proton. La popularité des logiciels VPN illustre également parfaitement cette volonté d'anonymat. De logiciels confidentiels, ils sont devenus les meilleurs partenaires commerciaux des influenceurs, utilisés régulièrement par le grand public. Avec l’avancée technologique, le chiffrement n’est plus l’apanage de quelques geeks, mais une fonctionnalité basique et essentielle pour de nombreux utilisateurs.