Comment faire pour être sûr qu'un compte sur Reddit est bien celui d'un être humain ? Pour le forum, il semble qu'il y ait une solution : scanner son iris. Une solution qui permettrait à la plateforme de confirmer ne pas avoir un bot dans ses subs, tout en maintenant l'anonymat de la personne.

Selon Semafor, pour cette opération, le forum le plus populaire au monde réfléchit à s'associer avec World ID, une entreprise qui a déjà fait parler d'elle dans le passé, et dont la société mère Tools for Humanity a été fondée par Sam Altman lui-même !