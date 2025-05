Le projet est évidemment présenté comme une contribution à la recherche biomédicale ou à l’identification forensique. Toutefois, s'arrêter à cette façade sans réfléchir plus loin reviendrait à rater la réelle problématique posée par Difface. Car une fois qu’un visage peut être généré à partir d’un simple fragment d’ADN la notion d’anonymat génétique perd toute consistance. Une trace biologique isolée, laissée sur un objet ou un textile, devient potentiellement identifiable.



Les applications policières sont les plus directes, mais aussi les plus balisées juridiquement. Le vrai risque vient d’ailleurs : rien n’empêche des acteurs privés, commerciaux ou étatiques, de s’approprier ce type de modèle.

À partir de là, certaines dérives sont identifiables. Un recruteur pourrait, à travers un test ADN prétendument réalisé à des fins médicales ou préventives, accéder à des données qui permettent de générer un visage. Un assureur qui analyse des prédispositions génétiques pour ajuster ses contrats, ou un État collectant discrètement des données biologiques ; tous pourraient, à terme, extraire des profils morphologiques sans consentement explicite. Le verrou technologique est levé ; le reste n’est qu’une question d’usage et de régulation.

Bien heureusement, le cadre européen de protection des données personnelles repose sur un principe fondamental : aucune identification d'un individu ne peut être déduite de données biologiques sans son consentement explicite. En revanche, ce que les États du Vieux Continent n'ont pas encore suffisamment précisé, c'est la manière d'appliquer leur doctrine et leurs réglementations existantes ; qui encadrent déjà les données biologiques ; pour cerner strictement l'exploitation de ces données. C'est justement ce que Difface introduit : un visage sans caméra et une identité sans image.

Certes, à court terme, un outil de ce type ne peut absolument pas être déployé en Europe ou en France, mais cela ne signifie pas pour autant que le sujet peut être écarté. Difface démontre qu'il est techniquement faisable de reconstituer un visage à partir d'une trace biologique ; pour l'instant, seulement à partir d'individus Han. Une fois cette disposition établie, réfléchir à des garde-fous suffisamment solides devient indispensable, non seulement pour encadrer la collecte des données génétiques, mais surtout pour limiter leur exploitation à des fins de projection identitaire.