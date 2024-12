Si l'on en croit le Financial Times, Meta souhaite, en effet, que ses bots IA occupent une plus grande place au sein de Facebook. Comme l'a expliqué Connor Hayes, le vice-président produit de la firme : « Nous nous attendons à ce que ces IA existent réellement, au fil du temps, sur nos plateformes, un peu de la même manière que les comptes. Elles auront des bios et des photos de profil et pourront générer et partager du contenu alimenté par l'IA sur la plateforme... c'est dans cette direction que nous voyons tout cela se diriger ».