Mais revenons à nos moutons. À contrecœur, Meta a accepté l’amende tout en défendant ses efforts en matière de sécurité. Dans une déclaration déposée auprès de nos confrères et consœurs de Bleeping Computer, l’entreprise affirme avoir pris des mesures correctives « immédiates pour résoudre le problème dès qu'il a été identifié, et [avoir] informé de manière proactive les personnes concernées, ainsi que la Commission irlandaise de protection des données ». Et d’insister sur sa bonne foi et son engagement, arguant qu’elle avait « mis en place un large éventail de mesures de pointe pour protéger les internautes sur [ses] plateformes ».