Meta aurait aussi imposé des « conditions commerciales déloyales » aux autres plateformes de petites annonces souhaitant faire de la publicité sur ses interfaces comme Instagram ou Facebook. « Cette pratique est illégale. Meta doit à présent mettre un terme à ce comportement » a enjoint Bruxelles.

Si Meta a déjà par le passé été condamné par la Commission européenne, mais c'est la première fois qu'elle l'est pour des pratiques anticoncurrentielles. Elle reçoit la septième plus grosse amende jamais décidée par les autorités européennes dans ce domaine, dans lequel on avait plutôt l'habitude de lire des noms comme ceux de Google ou bien d'Apple. Meta a de son côté annoncé faire appel de cette décision.