725 millions de dollars, c'est ce que Meta va payer pour régler l'affaire Cambridge Analytica

Les utilisateurs ont déposé plusieurs plaintes à l’encontre du réseau social, l’accusant d’avoir violé plusieurs lois fédérales et étatiques en laissant des développeurs d'applications et des partenaires commerciaux récolter leurs données personnelles sans leur consentement, et ce, de manière généralisée. Les avocats des utilisateurs ont allégué que Facebook, désormais devenu Meta, les avait induits en erreur en leur faisant croire qu'ils pouvaient garder le contrôle de leurs données privées quand en réalité, des milliers d’acteurs extérieurs y avaient accès.