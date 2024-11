Ainsi, Google indique dans un billet de blog que sa mise en conformité avec la législation a profité aux grands agrégateurs de voyage en ligne et aux sites de comparaison, au détriment d'autres groupes. « Il est désormais plus difficile pour les compagnies aériennes, les opérateurs hôteliers et les petits détaillants d'atteindre leurs clients », remarque l'entreprise. La situation est telle que les clics de réservations directe et gratuite ont diminué de 30 %. « Et pourtant, les sites de comparaison insistent sur le fait que nos changements doivent aller encore plus loin », continue-t-elle.