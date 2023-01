Hotels, Flights, Play Store : Google dévoile ses engagements pour mieux protéger ses consommateurs européens

Google discutait depuis 2021 avec différents organismes et institutions de l'Union européenne, dont la Commission, l'autorité néerlandaise pour les consommateurs ou encore la Direction générale de l'Inspection économique belge, pour apporter certaines modifications aux services et outils Google Store, Google Play, Google Hotels et Google Flights. Bruxelles espérait un geste de la firme de Mountain View pour « garantir le respect des règles de l'UE en matière de protection des consommateurs », le tout en se cantonnant au dialogue. Et l'Union européenne a été entendue. Google a promis de fournir des informations plus claires et plus précises. On fait le tour des engagements.