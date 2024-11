L'annonce en a surpris plus d'un. Dans un récent article de blog, Google a détaillé son projet de test visant à supprimer momentanément les news européennes de Google Actualités, Recherche et Discover : « Nous avons l'intention d'utiliser ce test pour évaluer l'impact des résultats des éditeurs d'actualités de l'UE sur l'expérience de recherche de nos utilisateurs et sur le trafic vers les éditeurs. »