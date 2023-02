Voici comment Google "négocie" avec les éditeurs d'actu quand ils veulent être rémunérés

Croyez-vous aux coïncidences ? Les Canadiens, eux, en tout cas, n'y croient plus tellement ! Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec Google, qui est à l'origine d'étranges actions. La firme américaine mène des tests d'environ 5 semaines, qui vont avoir un impact sur presque 4 % de ses utilisateurs. Ces derniers ne pourront pas accéder à l'ensemble de l'actualité nationale et internationale durant cette période.

Une action qui ressemble, malgré les dénégations de Google, à une mesure d'intimidation contre le Canada. En effet, le pays est actuellement en train de débattre autour de la loi dite C-18, ou Online News Act. Une nouvelle réglementation qui permettrait aux médias d'obtenir des géants de la tech une compensation pour le contenu qu'ils produisent, et qui rapporte des revenus à ces mêmes géants.